Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı

Galatasaray, performansıyla birçok dev kulübün radarına giren milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

MAAŞINA CİDDİ BİR ZAM YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılacak. Galatasaray yönetimi, 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeyecek. Her sezon ise bu maaş 100 bin euro zamlanacak.. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının da bulunacağı gelen haberler arasında.

SERBEST KALMA MADDESİNDE PRENSİP ANLAŞMASI

Henüz üzerinde tam anlamıyla anlaşma sağlanamayan tek konu ise kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak bu maddenin olup olmayacağı, olursa da rakamın hangi seviye üzerinden belirleneceği önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek.

DEVRE ARASINDA SATILMAYACAK

Öte yandan anlaşma sağlanan bir başka konu ise oyuncunun ara transfer döneminde satılıp satılmayacağıyla ilgili. Teknik direktör Okan Buruk'un da talebiyle yaz döneminde gelen teklifleri neredeyse değerlendirmeye bile almadan geri çeviren sarı-kırmızılı yönetimin, aynı tavrını bu kış transfer döneminde de sürdüreceği ve Barış Alper'in mutlaka sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi. Bu nedenle serbest kalma maddesinin sözleşmeye konulması durumunda imzaların Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra atılması da seçenekler arasında yer alıyor.

BARIŞ ALPER'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı verdi. Barış Alper'in sarı-kırmızılılar olan mevcut sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.