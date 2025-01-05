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Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem

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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan oğlunun geleceğiyle ilgili açıklama geldi. Takım ismi veremeyeceğini belirten baba Yılmaz, Barış Alper'in Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YAPMASI GEREKENİ YAPTI"

"Barış Alper'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maç içinde bir taç pozisyonu oldu. Hakeme 'top benden çıktı' dedi ve taç atışını Göztepe kullandı. Bir baba olarak ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yılmaz, "Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı" ifadelerini kullandı.

"KAFASINDA AVRUPA VAR"

Tivibu Spor'a konuşan Baba Yılmaz, "Barış Alper'i hayal ettiğiniz yer neresi?" sorunu da "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun" cevabını verdi.

BARIŞ ALPER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda 22'si ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösrerilen 25 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFırat Tifo:

Oğlun çok bencil oynuyor Bide çok çok kötü. Oğlunuda al git ;)

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