Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Suudi Arabistan takımlarından NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayseri spor maçının kadrosuna dahil edilmemiş Galasaray'da krize neden olmuştu.

"KİMSE SES ÇIKARMAZ"

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü spor yorumcusu Emre Bol'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Ekol Sports Youtube kanalında konuşan ve Barış Alper krizine de değinen Bol, "Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. 40 milyon euroya sattın ertesi gün gittin Donnarumma veya o ayarda bir kaleci aldın. Kimse ses çıkarmaz. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın. Senelik garanti 15 milyon Euro maaştan söz ediliyor. Az para değil. Bana o parayı verseler 1 dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak" dedi.

"BARIŞ ALPER FENERBAHÇELİ"

Oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu da iddia eden Bol, "Kimse bana Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli. Hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli. 1-2 sene sonra Türkiye'den Fenerbahçe'ye dönerse şaşırmam. Belki Arap Ligi'ne gider yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın ya ne olacak? Bence bu iş bitti. Gidecek ama idmana katılmaması ve siyah ekran paylaşması vs doğru değildi. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk 2 maça çıkmıştı" şeklinde konuştu.