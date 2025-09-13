Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor Maçında Görev Aldı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor karşısında 57. dakikada oyuna girdi ve 2 maç sonra görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı. Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor mücadelesinde 21 kişilik kadroda yer aldı. Barış Alper, 57. dakikada da Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL