Haberler

Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar Haber Videosunu İzle
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuşan milli oyuncu, 'Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Umarım çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız" dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Juventus'u 20.45'te sahasında konuk edecek.
  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Juventus maçına yüzde 100 hazır olduğunu belirtti.
  • Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız'ın iyi bir maç oynamasını dilediğini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, salı günü sahasında 20.45'te İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 100 HAZIRIZ'

Juventus maçı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, "Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Yüzde 100 hazırız. Son antrenmanı yapacağız. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Umarım kazanırız" ifadelerinde bulundu.

'KENAN UMARIM ÇOK İYİ OYNAR AMA...'

Kenan Yıldız'ın iyi bir maç geçirmesini dileyen Barış Alper Yılmaz, 'Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Umarım çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız" dedi.

Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

'BİREYSEL HEDEFLERİMİZ, TAKIM HEDEFLERİMİZİN GERİSİNDE'

Takım hedeflerine odaklanmak gerektiğini söyleyen Barış Alper Yılmaz, 'Takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon fark etmiyor. Bireysel hedeflerimiz, takım hedeflerimizin gerisinde.' yorumunda bulundu.

'HOCAM KİME GÖREV VERİRSE BİLİN Kİ EN İYİSİ O'

Noa Lang ile arasındaki rekabet hakkında da konuşan milli oyuncu, 'Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Yeni gelen transferlerimiz çok iyi insan ve çok iyi futbolcu. Hocam kime görev verirse bilin ki en iyisi o. Saha içerisinde kim oynuyorsa oynasın o hak ediyordur bence.' sözlerini sarf etti.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Buda sadece koşar gerisi boş. 100 mt engelli koşuda başarılı olur ama futbolda hayır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati