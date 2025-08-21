Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım
Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada yaptığı "siyah ekran" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımın ardından transfer iddiaları mı, yoksa farklı bir sebep mi olduğu konusunda sosyal medyada tartışmalar başladı.
Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI
Formda görüntüsüyle büyük beğeni toplayan ve Avrupa ile Suudi Arabistan'dan kulüplerin radarına giren Barış Alper, bu kez saha dışındaki hareketiyle gündeme geldi. Genç futbolcu, Instagram hikayesinde yalnızca siyah ekran paylaşarak dikkat çekti.
NEDEN YAPTIĞI BÜYÜK MERAK KONUSU
Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler bu hareketin transfer iddialarıyla mı yoksa farklı bir sebeple mi yapıldığı konusunda ikiye bölündü. Barış Alper Yılmaz'ın gizemli paylaşımı, transfer söylentileri devam ederken merak konusu oldu.
İşte o paylaşım;