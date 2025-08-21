Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım

Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Formda görüntüsüyle büyük beğeni toplayan ve Avrupa ile Suudi Arabistan'dan kulüplerin radarına giren Barış Alper, bu kez saha dışındaki hareketiyle gündeme geldi. Genç futbolcu, Instagram hikayesinde yalnızca siyah ekran paylaşarak dikkat çekti.

NEDEN YAPTIĞI BÜYÜK MERAK KONUSU

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler bu hareketin transfer iddialarıyla mı yoksa farklı bir sebeple mi yapıldığı konusunda ikiye bölündü. Barış Alper Yılmaz'ın gizemli paylaşımı, transfer söylentileri devam ederken merak konusu oldu.

