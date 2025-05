Barış Alper Yılmaz'dan Down Cafe'ye Destek

GALATASARAYLI futbolcu Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu. Şişli'de yer alan Down Cafe, down sendromlu bireyleri toplumla kaynaştırmak adına önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Down sendromlu bireyler kafede, hem çalışarak para kazanma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

İHTİYAÇLARA DESTEK

Zor durumda olan Down Cafe'ye bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Barış Alper Yılmaz, kafeye gelerek down sendromlu bireyler ile vakit geçirdi. Yılmaz, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı keserek keyifli anlar yaşadı. Babası Yüksel Yılmaz ile Down Cafe'ye gelen Barış Alper, kafenin ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HER ŞEYİ YAPARIZ

Barış Alper Yılmaz, ayrıca kafede yer alan down sendromlu bireyleri Galatasaray tesislerine davet etti. Takım arkadaşları ile de konuşacağını aktaran Barış Alper Yılmaz, "Elimizden geldiğince her şeyi yaparız. Bizim antrenmanları izlerler, takım arkadaşlarımla da tanıştırırım onları" dedi.

SARUHAN SİNGER: BU FORMAT TÜRKİYE'DE YOK

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen, 2011 senesinde ailelerin bir araya gelmesiyle derneğin kurulduğunu ifade ederek, "Derdimiz çocuklara farkındalık oluşturmak, onların yaptıklarını dışarıya yansıtmak. 20 tane çocuğumuz var ve bu format Türkiye'de yok. Downlu, otizmli ve mental çocukları bir arada çalışıyor. 4'er gruplar halinde 20 tane çocuğumuz burada maddi kazanç elde ediyorlar. Ben, eşim ve diğer anneler burada gönüllüyüz. Cumartesi günleri özel programlar yapıyoruz farkındalıklarını artırabilmek için" diye konuştu.