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Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı

Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada Cimbom'un 3. golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında bir ilke imza attı.

AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'a karşı oynanan ve 4-3 kazanılan maçla birlikte Galatasaray'daki 24. Avrupa kupası müsabakasına çıkan Barış Alper, karşılaşmanın 44. dakikasında takımının 3. golünü kaydetmişti.24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı formayla bu kulvarda ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu gol aynı zamanda yıldız ismin kariyerindeki ilk Avrupa golü de oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Temmuz 2021'de transfer olduğu Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz,, Elfsborg maçına kadar geçen sürede 122 resmi müsabakaya çıktı ve 15 kez ağları havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 14'ünü Süper Lig'de, 1'ini ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Futbol Spor

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