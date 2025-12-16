Haberler

Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip

Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip
Güncelleme:
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, kanat transferi arayışında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ı takibe aldı. İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ayrıca, milli oyuncuya da 7-8 milyon euro bandında bir teklif sunulacağı dile getirildi.

  • Napoli, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı ocak ayında transfer etmek istiyor.
  • Napoli'nin Barış Alper Yılmaz'a 7-8 milyon euro maaş vermeyi düşündüğü belirtiliyor.
  • Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 20 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.

İtalya Serie A ekibi Napoli, geride kalan sezonda gelen şampiyonluğun ardından bu sezonda da şampiyonluk için mücadele ediyor.

NAPOLI'NİN İSTEĞİ BARIŞ ALPER

Ligde üçüncü sırada bulunan İtalyan ekibi, ocak ayında her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Napoli'de gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi.

GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, ocak ayında sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Mavi-beyazlı kulübün, Galatasaray'a milli oyuncu için teklif yapacağı belirtildi.

BARIŞ ALPER'E DOLGUN MAAŞ

Haberde, İtalyan devinin 25 yaşındaki milli oyuncuya da dolgun bir maaş vermeyi düşündüğü, bu rakamın da 7-8 milyon euro bandında bir rakam olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maça çıkan Barış Alper, bu maçlarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

title