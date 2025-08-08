Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti

Barış Alper Yılmaz 45 dakikada tarihe geçti
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Milli oyuncu, Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk Galatasaray oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray,karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz, adını tarihe yazdırdı.

SEZONUN İLK GOLÜ BARIŞ'TAN

12. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti. Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı ve takımı 1-0 öne geçti.

GOLÜN ARDINDAN BİR DE ASİST YAPTI

Galatasaray'da 17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle farkı ikiye çıkardı.

İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Maçın 45+11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına tekrardan geçen Barış Alper Yılmaz bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'in açılış haftasında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk Galatasaray oyuncusu oldu.

