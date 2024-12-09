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Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız

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Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylı pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz'ın babası, Rey Manaj'a tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı müdahale sonucu sakatlanan Barış Alper, sahadan sedyeyle çıkarıldı. Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'a 'Mutlaka tanışacağız' şeklinde mesaj yolladı.

Dün oynanan Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası Galatasaraylı yıldızın babası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MUTLAKA TANIŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası da tepki gösterdi. Baba Yüksel Yılmaz, Manaj'ın özür paylaşımına, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" yorumlarıyla yanıt verdi.

İşte o yorumlar;

Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız

NE OLDU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi. Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAtilla Han:

mafyamısın sen hayırdır

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

oğlunda rakibini yaralamak maksadıyla kafasına dirseğiyle vurduğu pozisyonda da tepki gösterseydin yiğidim (!)

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Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

penaltıspor kuşları. o pozisyonda menaj en az 5 kere kırmızı görmeliydi ve futboldan men edilmeliydi. yapı var diyen kuşlar herşey rağmen mayıslar bizim olacaktır inşallah.

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Paralardan olacak tabi

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Haber YorumlarıErdi Kaplan:

Klasik Yobaz :)

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Haber YorumlarıMGk:

Futbola tehdit dilini Ali Koç soktu kimse zırlamasın

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Haber YorumlarıErdem Kula:

Bunların tek kolunu montun içine saklayan dilencilere çok benzettim??

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Haber YorumlarıHakan Demir:

aglamaya başladılar bakacaklar işlerine babalari gitti yeni duzen bunlara göre değil ,sürat oksaatan başkanları gibi ağlarlar , ama sökmez artık sonuna kadar arkasındayız hacıosmanoglunun, hakeme bir daha maç alamayacaksin diyen Okan buruşuk sanada sıra gelecek rahat ol , bunlar istediği gibi at koşturacak öyle istiyorlar

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