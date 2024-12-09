Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız

Dün oynanan Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası Galatasaraylı yıldızın babası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MUTLAKA TANIŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası da tepki gösterdi. Baba Yüksel Yılmaz, Manaj'ın özür paylaşımına, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" yorumlarıyla yanıt verdi.

İşte o yorumlar;

NE OLDU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi. Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.