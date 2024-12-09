Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız
Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylı pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz'ın babası, Rey Manaj'a tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı müdahale sonucu sakatlanan Barış Alper, sahadan sedyeyle çıkarıldı. Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'a 'Mutlaka tanışacağız' şeklinde mesaj yolladı.
Dün oynanan Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası Galatasaraylı yıldızın babası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"MUTLAKA TANIŞACAĞIZ"
Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası da tepki gösterdi. Baba Yüksel Yılmaz, Manaj'ın özür paylaşımına, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" yorumlarıyla yanıt verdi.
İşte o yorumlar;
NE OLDU?
Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi. Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.