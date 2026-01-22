Haberler

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü
Galatasaray- Atletico Madrid maçının ardından Barış Alper Yılmaz'a tepki gösteren bir taraftarın protez ayakla yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu. Taraftar, anneannesine ait olduğunu belirttiği protez ayağı çıkararak kameraya gösterdi ve 'Barış Alper Yılmaz'a ufak bir hediyem var: sağ ayak' ifadesini kullandı.

  • Bir taraftar, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'a sinirlenerek anneannesine ait olduğunu söylediği protez ayağı çıkardı.
  • Taraftar, protez ayağı kamera karşısında göstererek 'Barış Alper Yılmaz'a şöyle ufak bir hediyem var: sağ ayak' ifadesini kullandı.
  • Olay sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar arasında tepkinin dozunun eleştirilmesi ve kaçan pozisyonlardan kaynaklanan hayal kırıklığına dikkat çekilmesi gibi farklı yorumlara neden oldu.

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PROTEZ AYAKLA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'a sinirlendiği görülen bir taraftar, anneannesine ait olduğunu söylediği protez ayağı çıkararak kamera karşısına geçti. Taraftarın, "Barış Alper Yılmaz'a şöyle ufak bir hediyem var: sağ ayak" ifadelerini kullanması kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TEPKİLER TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar tepkinin dozunu eleştirirken, bazıları ise kaçan pozisyonlar üzerinden yaşanan hayal kırıklığına dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
