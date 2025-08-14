Barcelona, YouTube'da Spor Kulüpleri Arasında Zirvede

İspanyol futbol takımı Barcelona, YouTube'daki 23,8 milyon abonesi ile spor kulüpleri arasında en çok aboneye sahip hesap olmayı başardı ve FIFA ile NBA'i geride bıraktı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın YouTube kanalı, 23,8 milyon aboneyle spor kulüpleri arasında zirvede yer alırken, FIFA ve NBA'i de geride bıraktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Barcelona, dijital liderliğini güçlendirmeye devam ediyor ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştı; YouTube'da 23,8 milyon abone. Bu rakam, kulübün bu platformda dünyanın bir numaralı spor kulübü hesabı konumunu pekiştirdi ve FIFA'yı (23,6 milyon) ile NBA'i (23,3 milyon) de geride bıraktı." denildi.

Geçen ocak ayında, Barcelona'nın 20 milyon aboneyi aşan ilk spor kulübü olduğun hatırlatılan açıklamada, diğer önde gelen spor kulübü ve kuruluşu hesaplarıyla karşılaştırıldığında Real Madrid'in 18,1 milyon, LaLiga'nın 13,1 milyon, Liverpool'un ise 11,7 milyon abonesi bulunduğu kaydedildi.

ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformunda, UEFA'nın kanalının ise 5,9 milyon abonesi bulunuyor.

Türk kulüplerinin güncel YouTube abone sayılarına bakıldığında ise Galatasaray'ın 3,6 milyon, Fenerbahçe'nin 2,9 milyon, Beşiktaş'ın 1,6 milyon ve Trabzonspor'un ise 345 bin abone sayısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
