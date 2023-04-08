'Barcelona'yı çalıştırır mısınız?' sorusuna Ancelotti'den tek kelimelik yanıt: İmkansız

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçı öncesi basın mensuplarının soruları yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ile yer değiştirmeleri yönünde gelen soruya, "Barcelona'da çalıştığımı hayal etmek imkansız. Barcelona'ya ve Xavi'ye çok saygım var ama kimseyle yer değiştirmeyeceğim." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Lig'de Barcelona'nın gerisinde yer alan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"

Barcelona ile ilgili sorulan soruya cevap veren İtalyan Çalıştırıcı, " Barcelona'da çalıştığımı hayal etmek imkansız. Barcelona'ya ve Xavi'ye çok saygım var ama kimseyle yer değiştirmeyeceğim. Çünkü çok fazla sevgi gördüğüm ve hiçbir şey değiştirmek istemediğim dünyanın en iyi kulübündeyim." dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligde Barcelona'nın 12 puan gerisinde kalmalarını da değerlendiren Ancelotti, "Onların gerisinde kalmamıza rağmen, kendimizden memnunuz. Ama Barcelona çok iyi oynuyor. Matematik bize karşı olsa da ligde savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.