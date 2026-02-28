LaLiga'da lider Barcelona, Villarreal'i 4 golle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-1 yendi.

LaLiga'nın 26. haftasında lider Barcelona, Villarreal'i Spotify Camp Nou Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, "hat-trick" yapan Lamine Yamal'ın 28, 37 ve 69, Robert Lewandowski'nin 90+1. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Villarreal'in tek golünü 49. dakikada Pape Gueye kaydetti.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e çıkardı. Villarreal ise 51 puanda kaldı.