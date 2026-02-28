Haberler

LaLiga'da lider Barcelona, Villarreal'i 4 golle geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Lamine Yamal'ın hat-trick yaptığı maçta Robert Lewandowski de gole katkı sağladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-1 yendi.

LaLiga'nın 26. haftasında lider Barcelona, Villarreal'i Spotify Camp Nou Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, "hat-trick" yapan Lamine Yamal'ın 28, 37 ve 69, Robert Lewandowski'nin 90+1. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Villarreal'in tek golünü 49. dakikada Pape Gueye kaydetti.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e çıkardı. Villarreal ise 51 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var
'Barışa yakınız' dedi, saatler sonra saldırı başladı! Umman Dışişleri Bakanı'ndan hayal kırıklığı mesajı

"Barışa yakınız" dedikten saatler sonra saldırı başladı
İranlılar, ABD-İsrail'in saldırılarını protesto ediyor

Trump'ın beklediği olmadı! Sokaklara dökülmeye başladılar