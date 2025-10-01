Barcelona ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 2-1'lik skorla kazandı.

PSG 90+1'DE KAZANDI

Karşılaşmada Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. PSG bu gole 38. dakikada Senny Mayulu ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar devam ederken son sözü PSG söyledi. Maçın 90+1'nci dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, takımına galibiyeti getirdi.

BARCELONA'DAN REKOR

İspanyol devi Barcelona, bu maçla birlikte üst üste 45 maçta gol atarak kulüp tarihinde rekor kırmayı başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 6'ya yükseltti. Barcelona ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarında Barcelona, sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. PSG ise Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.