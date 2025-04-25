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Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde Finale Yükseldi

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde Finale Yükseldi
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Barcelona, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Stat: Colovray Spor Merkezi

Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere

Barcelona : Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre (Dk. 90 Nomoko), Diarra (Dk. 54 Rodriguez), Farinas, Junyent (Dk. 71 Marques), Pradas, Alba (Dk. 90 Kluivert), Hernandez (Dk. 90 Walton)

AZ Alkmaar: Zeggen, Oud (Dk. 85 van der Klaauw), Dijkstra, Boogaard, Budko, van Ouytsel, Menu (Dk. 73 Saffoe), Bouziane (Dk. 73 Inge), Oerip, van den Ban, Smits (Dk. 60 Hartog)

Gol: Dk. 7 Hernandez (penaltıdan) ( Barcelona )

Sarı kartlar: Dk. 36 Boogaard (AZ Alkmaar), Dk. 54 Diarra, Dk. 65 Espart, 90+1 Marques ( Barcelona )

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Barcelona, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Barcelona ile Trabzonspor karşılaşacak.

7. dakikada Barcelona penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hernandez'i düşüren Budko penaltıya sebep oldu. Penaltıda topun başına geçen Hernandez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Ibrahim Diarra yaptığı faul sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu sahayı tekerlekli sedye ile terk etti.

Barcelona karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Trabzonspor ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği final mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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