Barcelona, teknik direktör Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

LaLiga ekibi Barcelona, 61 yaşındaki teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Flick, 2024'te göreve geldiği Barcelona ile 5 kupa kazandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

LaLiga'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan 61 yaşındaki teknik adam, 2027 yazında sona eren sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzatan sözleşmeye imza attı.

2024 yılında Xavi'nin yerine göreve gelen Flick, Barcelona ile 5 kupa kazandı.

Deneyimli teknik adam, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
