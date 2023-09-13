Barcelona Sportif Direktörü Deco: Messi, Barcelona tarihinin en iyisi

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Lionel Messi'nin geri dönme ihtimalini değerlendirdi. Messi ile artık daha az iletişim kurduğunu belirten Deco, Messi'nin geri dönmesini tüm Barcelona camiasının istediğini ancak bu durumun şu an için mümkün olmadığını ifade etti. Deco, Messi'nin Barcelona tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu dile getirdi.

İspanyol devi Barcelona Sportif Direktörü Deco, dünya yıldızı Lionel Messi'nin geri dönme ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİK"

Deco, Messi'yi Barcelona'da görmeyi istediğini ifade ederek, "Leo benim arkadaşım, onu çok seviyorum. Artık daha az iletişim kuruyoruz çünkü çok uzakta. Hepimiz Leo'nun geri dönmesini istedik ama daha önce duyduğumuz durumlar nedeniyle bu mümkün olmadı" dedi.

"MESSİ KULÜP TARİHİNİN EN İYİSİ"

Yıldız futbolcu için övgüler yağdıran Deco, ''Messi, bu kulüp tarihinin en iyi oyuncusu. Inter Miami'de mutlu olduğunu ve orada olmaktan keyif aldığını görüyorum. Bir Barcelona ve Leo taraftarı olarak ona en iyi dileklerimi sunuyorum" sözlerini sarf etti.