Barcelona, Sevilla'ya 4-1 Mağlup Olup Sezonun İlk Yenilgisini Aldı

Barcelona, La Liga'nın 8. haftasında deplasmanda Sevilla'ya 4-1 kaybetti ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

La Liga'nın 8. haftasında Sevilla ile Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçerken, 36. dakikada da Isaac Romero Bernal ile skoru 2-0 yaptı. Barcelona ise 45. dakikada Marcus Rashford'un golüyle devreye farkı 1'e indirerek girdi.

Lewandowski penaltıdan yararlanamadı

İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona, skoru eşitleme şansı yakaladı. 76. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, sol tarafa yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

Üstünlüğünü korumayı başaran Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'ın golleriyle farkı artırdı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, sezonun ilk mağlubiyetini aldı

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Barcelona, Sevilla maçıyla bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Haftaya lider giren Barça, Real Madrid'in de Villareal yenmesiyle 2. sıraya geriledi. Puan tablosunda 10. sırada yer alan Sevilla ise Barcelona galibiyetiyle puanını 10'a yükseltti. - İSTANBUL