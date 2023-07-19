Barcelona, Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı

2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Girona'da forma giyen Oriol Romeu ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Barcelona, İspanyol futbolcu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Romeu ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Barcelona, Girona'da forma giyen orta saha oyuncusu Oriol Romeu'nun transferi için anlaşmaya vardı. Katalan ekibi ile 30 Haziran 2026'ya kadar 3 sezonluk sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedelini ise 400 milyon Euro olarak belirledi. - İSTANBUL