Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BARÇA'DA GOLCÜ PLANI

Robert Lewandowski'nin takımdan muhtemel ayrılığı sonrası yaz aylarında kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, arayışları kapsamında listesine Galatasaraylı Victor Osimhen'i de ekledi.

YA JULIAN ALVAREZ YA DA OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, forvet transferinde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ya da Galatasaraylı Victor Osimhen'den birini kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinin, tüm odağını bu iki isme çevireceği ve transferi yaz ayında noktalamak istediği dile getirildi.

HAALAND LİSTEDE DEĞİL

Haberde, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın transfer listesinde yer almadığı, Julian Alvarez ya da Victor Osimhen ikilisinin transferine yoğunlaşılacağı aktarıldı.