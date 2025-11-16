Haberler

Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen Haber Videosunu İzle
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin olası ayrılığı sonrası golcü arayışına girdiği ve bu kapsamda Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i transfer listesine eklediği belirtildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol ekibinin, Atletico Madridli Julian Alvarez veya Galatasaraylı Victor Osimhen'den birini kadrosuna katmayı planladığı ve bu iki isme odaklanacağı ifade edildi.

  • Barcelona, yaz transfer döneminde forvet transferi için Galatasaraylı Victor Osimhen veya Atletico Madrid'li Julian Alvarez'i hedefliyor.
  • Barcelona'nın transfer listesinde Manchester City'li Erling Haaland bulunmuyor.
  • Barcelona'nın golcü arayışı, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle başladı.

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BARÇA'DA GOLCÜ PLANI

Robert Lewandowski'nin takımdan muhtemel ayrılığı sonrası yaz aylarında kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, arayışları kapsamında listesine Galatasaraylı Victor Osimhen'i de ekledi.

YA JULIAN ALVAREZ YA DA OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, forvet transferinde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ya da Galatasaraylı Victor Osimhen'den birini kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinin, tüm odağını bu iki isme çevireceği ve transferi yaz ayında noktalamak istediği dile getirildi.

HAALAND LİSTEDE DEĞİL

Haberde, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın transfer listesinde yer almadığı, Julian Alvarez ya da Victor Osimhen ikilisinin transferine yoğunlaşılacağı aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
title