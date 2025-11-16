Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen
Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin olası ayrılığı sonrası golcü arayışına girdiği ve bu kapsamda Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i transfer listesine eklediği belirtildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol ekibinin, Atletico Madridli Julian Alvarez veya Galatasaraylı Victor Osimhen'den birini kadrosuna katmayı planladığı ve bu iki isme odaklanacağı ifade edildi.
- Barcelona, yaz transfer döneminde forvet transferi için Galatasaraylı Victor Osimhen veya Atletico Madrid'li Julian Alvarez'i hedefliyor.
- Barcelona'nın transfer listesinde Manchester City'li Erling Haaland bulunmuyor.
- Barcelona'nın golcü arayışı, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle başladı.
Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
BARÇA'DA GOLCÜ PLANI
Robert Lewandowski'nin takımdan muhtemel ayrılığı sonrası yaz aylarında kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, arayışları kapsamında listesine Galatasaraylı Victor Osimhen'i de ekledi.
YA JULIAN ALVAREZ YA DA OSIMHEN
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, forvet transferinde Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ya da Galatasaraylı Victor Osimhen'den birini kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinin, tüm odağını bu iki isme çevireceği ve transferi yaz ayında noktalamak istediği dile getirildi.
HAALAND LİSTEDE DEĞİL
Haberde, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın transfer listesinde yer almadığı, Julian Alvarez ya da Victor Osimhen ikilisinin transferine yoğunlaşılacağı aktarıldı.