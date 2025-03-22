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Barcelona'nın Genç Defans Oyuncusu Pau Cubarsi Sakatlandı

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İspanya 1. Futbol Ligi lideri Barcelona'nın 18 yaşındaki defans oyuncusu Pau Cubarsi, sakatlık nedeniyle UEFA Uluslar Ligi maçında oyundan çıktı. Sağ ayak bileğindeki bağda gerilme tespit edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona'nın genç defans oyuncusu Pau Cubarsi sakatlandı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.

18 yaşındaki İspanyol futbolcunun durumu 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi tekrar değerlendirilecek.

Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İspanya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak yerini Dean Huijsen'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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