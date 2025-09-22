Barcelona'nın 3-0'lık zaferini gölgede bırakan protesto

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmaya skorun yanı sıra bir protesto damga vurdu.

BARCELONA RAHAT KAZANDI

Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Barcelona, 15. ve 34. dakikalarda Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 62. dakikada Dani Olmo skoru 3-0'a getirdi ve Katalan ekibi sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Barça puanını 13'e yükseltirken, lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde kaldı. Getafe ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA PROTESTO

Mücadele sırasında bir taraftar, sahaya Filistin bayrağıyla girerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraftar sahadan çıkarıldı ancak o anlar maça damgasını vurdu.