Barcelona'nın 3-0'lık zaferini gölgede bırakan protesto

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmaya skorun yanı sıra bir protesto damga vurdu. Mücadele sırasında bir taraftar, sahaya Filistin bayrağıyla girerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraftar sahadan çıkarıldı.

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmaya skorun yanı sıra bir protesto damga vurdu.

BARCELONA RAHAT KAZANDI

Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Barcelona, 15. ve 34. dakikalarda Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 62. dakikada Dani Olmo skoru 3-0'a getirdi ve Katalan ekibi sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Barça puanını 13'e yükseltirken, lider Real Madrid'in 2 puan gerisinde kaldı. Getafe ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA PROTESTO

Mücadele sırasında bir taraftar, sahaya Filistin bayrağıyla girerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraftar sahadan çıkarıldı ancak o anlar maça damgasını vurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Petra Stark:

Ne Protesosu , tiklanma derdinde tik tok cu bu cocuk

3
7
yanıtYanıtla
Yusuf Yorulmaz:

ne tıklanması bildiğin filistine destek zooruna gidenin borusuna gitsin

2
2
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
