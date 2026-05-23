UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde zafer Barcelona'nın oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u 4-0 mağlup eden Barcelona, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon, Norveç'in Oslo kentindeki Ullevaal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, 55 ve 70. dakikalarda Ewa Pajor, 90 ve 90+3. dakikalarda Salma Paralluelo'nun kaydettiği gollerle Fransız temsilcisini 4-0 mağlup etti.

Ligde son 8 sezonu şampiyon tamamlamayı başaran Barcelona, son 5 yılda 4. kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. - İSTANBUL

