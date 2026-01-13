Haberler

Barcelona, Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona, Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Cancelo, daha önce Al Hilal'de oynuyordu ve 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralanmıştı.

Kulüpten yapılan açılamada, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen 31 yaşındaki bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Cancelo, 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralık olarak Katalan ekibine gelmiş, 42 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
