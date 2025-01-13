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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın Şampiyonu Oldu

Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın Şampiyonu Oldu
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Barcelona, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluk, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha ve Alejandro Balde'nin golleriyle geldi. Real Madrid'in golleri ise Kylian Mbappe ve Rodrygo'dan geldi.

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı mücadelede Barcelona rakibine 5-2 üstünlük sağlayarak 15. kez kupayı müzesine götürdü. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde atarken, Real Madrid'in golleri ise 5. dakikada Kylian Mbappe ile 60. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, süre alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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