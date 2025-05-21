Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
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La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona, Alman teknik adam Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga'da bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da iç imza gerçekleşti. Katalan devi, Alman Teknik Direktör Hansi Flick ile devam kararı aldı.

Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Gösteri devam ediyor. 2027'ye dek beraberiz!' ifadeleri kullanıldı.

Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

KUPALARA AMBARGO KOYDU

Flick'in Barcelona'sı bu sezon La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkmış ancak Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

SEZON RAKAMLARI

Barcelona'nın başında bu sezon 59 maça çıkan Flick, bu maçlarda 43 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Flick, 2.31'lik puan ortalaması tutturdu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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