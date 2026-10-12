Barcelona, Galatasaray maçı kadrosunda Raphinha ile sakatlara yer vermedi

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Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde Raphinha'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Barcelona'nın kamp kadrosu da açıklandı. Katalan ekibinde Raphinha'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji kadroya dahil edilmedi.

Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Brian Farinas, Pablo Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ve Hamza Abdelkarim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı