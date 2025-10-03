Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco arasında iplerin gerildiği iddia edildi. İspanyol basınına göre ikili arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor ve PSG yenilgisi sonrası daha da belirgin hale geldi.

TRANSFER GERGİNLİĞİ

Deco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer yapılmamasına rağmen Pedri, Gavi ve Raphinha ile sözleşme yenilediklerini hatırlatarak, "Bu da takımın seviyesini artırdı" sözlerini kullanmıştı. Flick ise istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle rahatsız.

ARDA GÜLER İDDİASI

İspanyol basını, iki ismin arasındaki gerginliğin özellikle Arda Güler'in Real Madrid'e kaptırılmasından bu yana büyüdüğünü ileri sürdü. Flick'in, Arda için söylediği "Bizim için büyük bir kayıp, o harika bir oyuncu" sözlerinin Başkan Joan Laporta'ya iletildiği belirtildi.

İPLER GERİLMİŞ DURUMDA

Son gelişmelerin ardından Barcelona yönetiminde tansiyonun yükseldiği, Flick ile Deco arasındaki fikir ayrılıklarının Başkan Laporta'ya kadar taşındığı kaydedildi. Bu durum, kulüpte "Arda Güler krizi" olarak yorumlandı.