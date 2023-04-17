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Barcelona Başkanı Laporta: Messi evine geri dönecek

Barcelona Başkanı Laporta: Messi evine geri dönecek

Spor Haberleri

İspanyol devi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takıma dönüşüne dair bir mesaj verdi. Başkan, bir taraftarın sorduğu, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi.

Barcelona Başkanı Laporta, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu, Lionel Messi'nini Barça'ya geri döneceğini belirtti. Bu haber taraftarları heyecanlandırdı.

"MESSİ GELECEK"

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak, Fransız ekibi PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi Barcelona Spor Haberler

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