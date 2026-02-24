Haberler

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı
Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, bu sefer futbol gündemiyle değil, mutfaktaki görüntüsüyle gündem oldu. Laporta'nın makarna yaparken çekilen görüntüleri büyük ilgi topladı.

  • Barcelona Başkanı Joan Laporta makarna yaparken görüntülendi.
  • Laporta'nın makarna yaparkenki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve ilgi gördü.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu kez futbol gündemiyle değil mutfaktaki görüntüsüyle konuşuldu.

MAKARNA YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Katalan kulübünün başkanı Laporta, makarna yaparken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kulüp gündemi ve sportif projeleriyle sık sık açıklamalar yapan Laporta'nın bu kez mutfakta olması, taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

GÜNDEM OLDU

Laporta'nın samimi görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Bazı taraftarlar esprili yorumlar yaparken, bazıları ise başkanın bu doğal halini takdir etti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

