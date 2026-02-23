Haberler

Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Güncelleme:
Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta'nın stadyumda temizlik yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Başkanın bu hareketi taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar Laporta'nın bu eylemini takdir ederken, bazıları ise bu durumu sembolik bir mesaj olarak değerlendirdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, stadyumda temizlik yaparken kameralara yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Laporta'nın stat içinde temizlik çalışmalarına katıldığı anlar, kulüp çalışanlarıyla birlikte sahada bulunduğunu gösterdi. Başkanın bu görüntüsü taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Bazı futbolseverler Laporta'nın sahadaki varlığını takdir ederken, bazıları ise görüntülerin sembolik bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bizdekiler de Kraldan daha çok Kralcı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Alcakgonululuk, bizde kaymakam bile korumapolisli semsiyeli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

