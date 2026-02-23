Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta'nın stadyumda temizlik yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Başkanın bu hareketi taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar Laporta'nın bu eylemini takdir ederken, bazıları ise bu durumu sembolik bir mesaj olarak değerlendirdi.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, stadyumda temizlik yaparken kameralara yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Laporta'nın stat içinde temizlik çalışmalarına katıldığı anlar, kulüp çalışanlarıyla birlikte sahada bulunduğunu gösterdi. Başkanın bu görüntüsü taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.
Bazı futbolseverler Laporta'nın sahadaki varlığını takdir ederken, bazıları ise görüntülerin sembolik bir mesaj taşıdığını dile getirdi.