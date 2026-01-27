Fortuna Sittardlı futbolcu Baran Yılmaz: Milli forma çok kıymetli

HOLLANDA ekibi Fortuna Sittard U21 Takımı ile 2 yıl üst üste şampiyon olan Baran Yılmaz, transfer teklifleri olsa da takımıyla Eredivisie forması giymek istediğini söyledi. Yılmaz, "Benim adıma her şey güzel gidiyor. Transfer teklifleri olsa da amacım takımımla Eredivisie'de oynamak" dedi.

Aslen Kırşehirli olan Baran Yılmaz, "Benim hayalim milli takım. Ne kadar Avrupa'da forma giysem de ülkemi çok seviyorum ve milli forma benim için kıymetli. İnşallah bir gün bunu başarırım" dedi.

'HOLLANDA'DAN TRANSFER TEKLİFLERİ GELDİ'

Transfer teklifleri de aldığını da söyleyen genç sol bek, "Bu yaz Hollanda ve Belçika'dan kiralık olarak teklifler geldi ancak takımım göndermedi. Devre arasında da teklif aldım ancak sezonu burada tamamlayacağım. Gelecek sezon takımım uygun görürse ayrılırım ama benim ben burada mutluyum" şeklinde konuştu.

'A TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM'

Kulübünün kendisine yaklaşımından da övgüyle söz eden 19 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Sittard ile başarılı sezonlar geçirdi. A takımda da yer alıyorum. A takımda kalıcı olmak ve Hollanda'nın en üst liginde düzenli forma giyeceğime inanıyorum. Kamplara da çağrılıyorum. Geniş kadrodayım ve düzenli forma şansı bekliyorum" diye konuştu.