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Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif

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Sosyal medya platformu TikTok'ta kadın bir kullanıcı, kendisine ünlü bir futbolcu tarafından bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lira olduğunu göstererek teklif sunduğunu söyleyen kadın, bu teklifi reddettiğini belirtti. İddialar büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak viral olan videoda kadın bir kullanıcının ağzından çıkan sözler büyük ses getirdi.

ÜNLÜ FUTBOLCUDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Kadın kullanıcı, ünlü bir futbolcunun kendisine bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Ünlü futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lirayı gösterdiğini söyleyen kadın, teklifi reddettiğini de dile getirdi.

"3 BÜYÜKLERDE DE OYNAMIŞ"

Teklifin Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncudan geldiğini belirten kadın, futbolcunun kendisine banka hesabının fotoğrafını attığını da dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Banka Spor Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

Sosyal medya da fenomen olmak için ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu şahıs düpedüz yalan söylüyor, futbolcu bunun neyine 5 milyon teklif etsin 5 milyon ile kendine harem kurar adam... :)))

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Ali :

Bu tip 5 milyon değil 1 lira bile etmez. :))) Ülkede yalandan ölmeyen o kadar insan var ki!

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semson 12:

amaç para degilmi ıkınıp verseydin hergun bedava veriyrsnz zaten

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