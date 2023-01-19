Banka hesabındaki parayı gören Usain Bolt şoka girdi! Neler olduğunu kimse bilmiyor

8 Olimpiyat şampiyonluğu ve 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt, banka hesabında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden ötürü büyük bir kayıp yaşadı. Jamaikalı atletin 12.7 milyon dolarlık bir kaybının olduğu ve hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarıldı. Bolt'un avukatları, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, banka hesabındaki paranın neredeyse hepsini kaybetti. Bolt'un avukatları konuyla ilgili hemen harekete geçerken, bankadaki paraların nasıl ortadan kaybolduğu gizemini koruyor.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"

NTV Spor'da yer alan habere göre, Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, Bolt'un ülkesindeki özel bir yatırım hesabında 12.7 milyon dolar kayıp yaşandığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırıcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz." dedi.