Bandırmaspor, Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Gümüş'ün oynadığı takımlar arasında Galatasaray U19 ve Karacabey Belediye Spor bulunuyor.

Bandırmaspor, sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, yeni bir transfer yaptı. Bordo-beyazlılar, Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. 21 Temmuz 2003 doğumlu sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş'ün oynadığı 5 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor. Bandırmaspor'un yeni transferi Gümüş'ün oynadığı takımlar şu şekilde; Galatasaray U19, Karacabey Belediye Spor. - BALIKESİR