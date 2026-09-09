Bandırmaspor yeniden PFDK’ya sevk edildi

Bandırmaspor'un Antalyaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 140 bin liralık para cezasının ardından, bordo-beyazlı kulüp bu kez Boluspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trendyol 1. Lig'de 1 Eylül 2026 tarihinde sahasında Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Bandırmaspor'un, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Boluspor maçı sonrası yeni sevk

Bu kararın ardından Bandırmaspor hakkında yeni bir PFDK sevki daha gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı kulübün 5 Eylül 2026 tarihinde oynanan Boluspor müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları'nın 117. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı