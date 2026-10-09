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Bandırmaspor, Van Spor FK'yı 2-0 yendi; Tolga Kalender'i unutmadı

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Bandırmaspor, Van Spor FK'yı 2-0 yendi; Tolga Kalender'i unutmadı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara sonrası Van Spor FK, Akhisar'da Bandırmaspor'a 2-0 yenildi. Golleri 46 ve 55'te Kerem Dönertaş atarken Bandırmaspor, 26 Eylül'de 25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'i andı; Van Spor FK'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 3 haftalık milli ara sonrası Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta Bandırmaspor'un gollerini 46 ve 55'inci dakikalarda Kerem Dönertaş attı. Bandırmaspor maçta 26 Eylül'de kanser tedavisi gördüğü hastanede 25 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Tolga Kalender'i unutmadı. Bandırma temsilcisinde oyuncular ilk golün ardından takım arkadaşlarının 5 numaralı formasını açtı. Bandırmaspor maç öncesi Tolga Kalender'in fotoğrafını ve formasını soyunma odasında çiçeklerle paylaştı. Bu skorla Bandırma ekibi puanını 13 yaparken, Murat Yıldırım'ın yerine göreve gelen teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki ilk sınavda da puan alamayan Van Spor FK galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp 4 puanda kaldı. Stadı olmadığı için iç saha maçlarını Van'a 1750 kilometre mesafedeki Manisa Akhisar'da oynayan Van Spor FK antrenmanlarını da İzmir Torbalı'daki Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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