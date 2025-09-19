Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Serik Spor Maçını Değerlendirdi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Serik Spor karşılaşmasının ardından, "Rakibi savunma anlamında gerekli varyasyonları bugün gerçekleştiremedik. Gerekli pozisyonları da bulamadık. Topun arkasına geçen rakibi açamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Serik Spor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maçtan önce de rakibimizin arkada 5'li durduklarını 3-4-3 gibi bir oyun anlayışları var. Daha çok rakibi geride karşılayıp topun arkasına geçip oynatmamaya yönelik. Bizim yaptığımız hatalardan da geçiş oyununda pozisyon bulmaya çalışacaklarını biliyorduk. Maç boyunca verdiğimiz bir tane uzun topta, arkaya kaçırdığımız bir pozisyonda golü yedik. İlk yarı üretme anlamında pas hızımız çok yavaştı. Çok pozisyon üretemedik. İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi, oyun bizdeydi. Rakibi savunma anlamında gerekli varyasyonları bugün gerçekleştiremedik. Gerekli pozisyonları da bulamadık. Topun arkasına geçen rakibi açamadık" diye konuştu. - ANKARA