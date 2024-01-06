Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedef Süper Lig

TFF 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Bandırmaspor, Antalya'da Belek turizm bölgesindeki kampında ikinci yarı hazırlarına devam etti. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve sportif direktör Taşkıran, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

ONUR GÖÇMEZ: HEDEF SÜPER LİG

Geçen yıl Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştıklarını hatırlatan Göçmez, "Hüseyin hocanın teknik boyutu, başarılarının yanı sıra insani olarak da bize olan yaklaşımı ve Bandırma camiasına, Bandırmaspor'a, şehre olan sevgi ve saygısı bizi çok etkiledi. Altınordu'dan başlayan ve Samsun'da yaratmış olduğu ivmeyle açık ara şampiyonluk yaşayan bu ligin de son şampiyonu olan Hüseyin Eroğlu hocamızla 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Takımımızda şampiyonluk yaşayan eski futbolcularımızdan Erkan Taşkıran da yeni dönemede sportif direktör olarak görev alacak. Son şampiyonluk kupamızı kaldıran futbolcumuz Taşkıran ile son şampiyon teknik direktör Hüseyin hocamızla hedefimizin artık bir üst lig olması gerektiğinin altını çiziyorum" diye konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU: HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BURADA OLMAK İSTEDİM

Hüseyin Eroğlu da Bandırmaspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını ve teklifi hemen kabul ettiğini anlattı. Eroğlu, "İnanan başkan, taraftar, futbolcu grubu var. Gerçekten ben de motive oldum. Yıllardan beri Süper Lig'e çıkmanın mücadelesini veriyor. Hedefe ulaşmak için burada olmak istedim" dedi.

Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkması için çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Geçen yıl Samsunspor'la başladığımda ilk maç Bandırmaspor maçıydı. Bandırmaspor maçıyla başlayan serüven şampiyonlukla bitti. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da Kurtuluş Savaşı mücadelesi Bandırma vapuruyla gerçekleşti. Ben buna inanan biriyim. Yine böyle bir rastlantı var. İnandığım şeyi de söylemek istiyorum. Sezon sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmak en büyük amacımız."

Sportif Direktör Taşkıran ise Bandırmaspor'un hedefe ulaşabilmesi için çalışacaklarını aktardı.

NAVARONE FOOR, 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Toplantının ardından Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi. NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.