Mustafa Gürsel: "Üst sıraları hedefliyorsak, oyunumuzu yukarı çekmemiz gerekiyor"

Güncelleme:
Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel, üst sıraları hedefliyorlarsa oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Üst sıraları hedefliyorsak, oyunumuzu yukarı çekmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Müsabaka, iki takım için de büyük önem taşıyordu. Böyle zorlu bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimiz yavaş yavaş dönüyor. Bu sebeple de mutluyuz. Mücadelenin ilk yarısına iyi başlayamadık. Özellikle maçın ilk 20-25 dakikasında isteğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha denk geçti. Son dakikalarda oyunun hakimiyetini elimize aldık. Kazandık fakat daha üst sıraları hedefliyorsak, oyunumuzu yukarı çekmemiz gerekiyor. Rakibimize de başarılar diliyorum. Biz de artık önümüzdeki hafta oynayacağımız İstanbulspor müsabakasına hazırlanacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
