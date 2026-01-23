Mustafa Gürsel: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Buraya gelirken geçen hafta kazanarak gelmiştik. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Bu maça baktığımızda tamamen fazla konuşacak bir şey yok. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bundan sonrası için artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA