Bandırmaspor'da yeni sezonda hedef üst sıralara oynamak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, yeni sezonda üst sıralara oynayacak takım kurmak istediklerini söyledi.

Bolu'da kamp yapan bordo-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

2019-20 sezonunda 1. Lig'e yükselen ve iki kez play-off final maçlarında rakiplerine yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Bandırma ekibi, yeni sezonda zirve yarışında yer almak istiyor.

"Bu yarışın içinde olmak için var gücümüzle çalışacağız"

Teknik direktör Ertuğrul Arslan, AA muhabirine, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmasını yaptıklarını belirterek, yeni sezonun tüm futbol paydaşları için hayırlı olmasını diledi.

Arslan, ilk etap kamp çalışmasını Bandırma'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İkinci etap olarak Bolu'ya geldik. Bolu'nun havasını biliyorum. Daha önce burada çalıştım. Çok güzel bir ortam var. Yeni bir takımız bu sene. Bandırmaspor olarak sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Şu anda kadromuzda eksiklerimiz var. İkinci etapta bunları tamamlayıp sezona hazır şekilde girmek istiyoruz."

Son altı sezonda iki kez play-off finali oynadıklarını anlatan Arslan, "Bütçemize uygun, hayalimizi gerçekleştirebilecek, üst sıralara oynayabilecek takım kurmanın peşindeyiz." dedi.

Ertuğrul Arslan, Bandırmaspor'un mücadeleci ve seyir zevki yüksek takım olmasını istediklerini anlatarak, "Sezon başladığında Bandırmaspor'u izlerken maçına gelenler keyifli 90 dakika izleyecekler. Yeneriz, yeniliriz ama sahaya gelen, Bandırmaspor'yu izlerken keyif alacak. Öyle bir takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin çekişmeli geçeceğine işaret eden Arslan, "Çok zorlu ama izlemesi keyifli bir lig olacak diye düşünüyorum. Bizim de hayalimiz bu lige renk katmak, bu ligin marka değerini yukarı çekmek." ifadelerini kullandı.

Arslan, hedef belirlemek için henüz erken olduğunu belirterek, "Hayallerimiz var. Hayalsiz yaşanmıyor. Bu takımın taraftarları iki kere play-off finalinden hayal kırıklığıyla döndüler. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Çok zorlu bir ligde oynayacağız. Bu yarışın içinde olmak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.