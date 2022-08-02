Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

 - Güncelleme:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ön liberoda görev yapan Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Güçtekin, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Oğuz Kağan Güçtekin Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title