Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ön liberoda görev yapan Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Güçtekin, Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Oğuz Kağan Güçtekin Fenerbahçe Spor Haberler

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