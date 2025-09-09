Bandırmaspor, Nijeryalı Kanat Oyuncusu Tosin Kehinde ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncunun daha önce Randers ve Ferencvaros'ta oynadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Spor