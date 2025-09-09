Haberler

Bandırmaspor, Nijeryalı Kanat Oyuncusu Tosin Kehinde ile Anlaştı

Bandırmaspor, Nijeryalı Kanat Oyuncusu Tosin Kehinde ile Anlaştı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncunun daha önce Randers ve Ferencvaros'ta oynadığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Tosin Kehinde'nin daha önce Randers ve Ferencvaros forması giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Spor
