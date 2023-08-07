Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

Bandırmaspor, 22 yaşındaki santrfor oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i 1 yıllık kiralık olarak transfer etti. Yiğit, daha önce Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye Spor, Ankara Demir, Iğdır FK ve Ankaragücü takımlarında forma giydi.

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 22 yaşındaki santrfor oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nün 22 yaşındaki santrforu Mervan Yusuf Yiğit ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Hücum hattında görev yapan Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye Spor, Ankara Demir, Iğdır FK ve Ankaragücü takımlarında forma giydi. Çelik, oynadığı 93 maçta 26 gol, 6 asist yaptı.