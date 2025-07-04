Bandırmaspor, Leandro Bacuna'yı Transfer Etti

Bandırmaspor, Leandro Bacuna'yı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattı. Kulüp, Bacuna'nın tecrübesinin takıma büyük değer katacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Leandro Bacuna'nın transfer edildiği bildirildi.

Bacuna'nın daha önceden Aston Villa, Reading ve Cardiff City gibi kulüplerde forma giydiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edindiği tecrübesiyle futbolumuza değer katacak olan Bacuna'nın transferi, kulübümüzün yeni vizyonunun somut bir göstergesidir. Bandırmaspor olarak bu önemli transfer sürecinde gösterdiği çaba, kararlılık ve katkı için başdanışmanımız Ozan İbrahim Tüm'e gönülden teşekkür ederiz. Bandırmaspor, artık sadece sahada değil, masa başında da güçlü. Hoş geldin Bacuna. Yolumuz hedef, yolumuz zirve."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
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