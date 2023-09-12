Bandırmaspor, Kadeem Harris'i transfer etti

Bandırmaspor, Samsunspor'un kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Samsunspor'un 30 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris ile 1 yıl opsiyonlu olarak 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, hücum hattına takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, Samsunspor'dan 30 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris'i 1 yıl opsiyonlu olarak 2 yıllığına transfer etti. Daha önce Wycombe Wanderers, Cardiff City, Brentford, FC Barnsley, Sheffield Wednesday, Metalist Kharkiv, Tuzlaspor ve Samsunspor takımlarında da forma giyen Kadeem Harris, 261 maçta 19 gol atarken, 25 asist yaptı. - BALIKESİR