Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü Marco Paixao attı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Hakan Bilgiç dk. 50), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk. 46), Remi Mulumba, Ndogala (İbrahim Kaya dk. 70), Marco Paixao (Mourad Louzif dk. 77), Billal Messaoudi, Lois Pablo Diony
Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Paulinho, Kerim Avcı, Hakan Bilgiç, Mexer
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 88), Yiğit Fidan, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Kubilay Sönmez, Modestas Vorobjovas, David Patrick Sambissa (Şeref Özcan dk. 77), Florian Loshaj, Kyassou Diarra (Yunus Ali Özer dk. 88), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Tutar, Haili Yiğit Yitmez, Abdullah Dijlan Aydın, Keren Şen, Alieu Cham, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Marco Paixio (dk. 26) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Duhan Aksu (dk. 69) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Atınç Nukan, Diony, Akın Alkan (Bandırmaspor), Yiğit Fidan, Yunus Bahadır (İstanbulspor) - BALIKESİR